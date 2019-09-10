Спецслужба Латвии проверяет магазин одежды с российской символикой

Рига, 10 сентября. Служба госбезопасности Латвии начала проверку из-за открытия в столице страны продающего одежду с символикой РФ магазина российской компании Black Star Wear. Об этом в понедельник сообщило ведомство.

«Этот случай попал в поле зрения Службы госбезопасности и его оценивают, согласно компетенции службы», — сообщили агентству LETA в спецслужбе.

Управляющая несколькими торговыми центрами в столице Латвии компания Linstow Center Management в понедельник попросила российскую марку Black Star Wear убрать коллекцию одежды с символикой России из магазина в торговом центре Alfa в Риге.

Представитель Linstow Center Management Илзе Жука отметила, что таким образом компания отреагировала на информацию, прозвучавшую в публичном пространстве.

«Мы отреагировали на прозвучавшую в публичном пространстве информацию и связались с арендатором, попросив убрать эту коллекцию», — отметила Жука.

По ее словам, недовольство ассортиментом магазина Black Star Wear высказали некоторые латвийские пользователи соцсетей. Создателем бренда является российский рэп-певец Тимати.

Ранее Газета.ru сообщила, что клип рэперов Гуфа и Тимати «Москва» поставил рекорд по количеству дизлайков в русскоязычном сегменте сервиса YouTube. Ролик получил миллион отметок «не нравится» за два дня после публикации.

Тимати анонсировал видео как приуроченный ко дню рождения российской столицы клип.