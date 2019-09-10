Спецслужба Латвии проверяет магазин одежды с российской символикой

Рига, 10 сентября. Служба госбезопасности Латвии начала проверку из-за открытия в столице страны продающего одежду с символикой РФ магазина российской компании Black Star Wear. Об этом в понедельник сообщило ведомство.
«Этот случай попал в поле зрения Службы госбезопасности и его оценивают, согласно компетенции службы», — сообщили агентству LETA в спецслужбе.
Управляющая несколькими торговыми центрами в столице Латвии компания Linstow Center Management в понедельник попросила российскую марку Black Star Wear убрать коллекцию одежды с символикой России из магазина в торговом центре Alfa в Риге.
Представитель Linstow Center Management Илзе Жука отметила, что таким образом компания отреагировала на информацию, прозвучавшую в публичном пространстве.
«Мы отреагировали на прозвучавшую в публичном пространстве информацию и связались с арендатором, попросив убрать эту коллекцию», — отметила Жука.
По ее словам, недовольство ассортиментом магазина Black Star Wear высказали некоторые латвийские пользователи соцсетей. Создателем бренда является российский рэп-певец Тимати.
Ранее Газета.ru сообщила, что клип рэперов Гуфа и Тимати «Москва» поставил рекорд по количеству дизлайков в русскоязычном сегменте сервиса YouTube. Ролик получил миллион отметок «не нравится» за два дня после публикации.
Тимати анонсировал видео как приуроченный ко дню рождения российской столицы клип.
«С днем рождения, родной мой город!» — написал музыкант в соцсети Instagram.