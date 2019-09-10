Украинцев обязали платить за отопление, даже если в их квартирах нет батарей

Киев, 10 сентября. Жители Украины обязаны оплачивать услуги по отоплению квартир, даже если в их жилье нет батарей. Такое решение принял Кассационный хозяйственный суд.

19 августа этого года суд вынес решение, в котором постановил, что самовольное отключение от системы центрального отопления не является основанием для освобождения от платы за услуги. Данное решение было вынесено в рамках дела, где рассматривался иск коммунального предприятия в адрес жильца, имеющего существенную задолженность по оплате отопления. Его квартира находилась в многоквартирном доме, который подключен к системе централизованного теплоснабжения. Ответчик аргументировал свой отказ платить за отопление тем, что в его жилье были сняты все батареи, а на трубы отопления установлены перемычки.

Тем не менее, суд вынес решение в пользу коммунального предприятия. Этот вердикт был позже подтвержден апелляционным и Кассационным хозяйственным судом. В решение суда указывается, что снятия батарей в квартире не является доказательством отключения жилья от сети централизованного отопления или горячего водоснабжения, пишет «Газета.ру».

Суд аргументировал свое решение тем, что подведение централизованного отопления к стояку в пределах квартиры лица свидетельствует о выполнении услуг, независимо от того, пользуется ли ответчик этой услугой или нет. Таким образом, украинцы обязаны платить за отопление, даже если в их квартирах отсутствуют батареи.