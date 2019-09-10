Трамп высоко оценил обмен задержанными между Россией и Украиной

Вашингтон, 10 сентября. Американский президент Дональд Трамп назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной крайне позитивным шагом.

«Я думаю, что тот факт, что произошел обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом. Это очень позитивный шаг это действительно очень, очень позитивное событие», — заявил американский президент, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот обмен стал результатом политической воли и системной кропотливой работы. Она назвала его «очень важным шагом».

Напомним, 7 сентября Россия и Украина обменялись задержанными лицами. Так, из «Внуково-2» в Киев спецбортом отправились около 30 человек. Самолет с освобожденными на Украине лицами вылетел из «Борисполя» и приземлился в Москве.

По словам бывшего омбудсмена Украины Нины Карпечевой, президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек, среди которых есть три женщины.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обмен задержанными между Россией и Украиной может способствовать урегулированию ситуации в Донбассе. Он выразил надежду, что отношения между Россией и Украиной станут нормализовываться, агрессивные решения, которые принимал режим Петра Порошенко, будут отозваны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен задержанными является первым признаком нормализации отношений между странами. При этом Москва с осторожным оптимизмом смотрит на продолжение работы по улучшению отношений между Россией и Украиной.