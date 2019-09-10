Эксперт объяснил победу Беглова готовностью отвечать за свои слова

Санкт-Петербург, 10 сентября. Самовыдвиженец Александр Беглов одержал убедительную победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга благодаря своей плодотворной работе на посту врио губернатора города, заявил политолог и генеральный директор «Агентства Бизнес Новостей» Алексей Дементьев.

Комментируя деятельность Беглова, Дементьев заявил, что не видит никаких ошибок в его работе на посту руководителя города. Он добавил, что у оппонентов Беглова на выборах, по сути, просто не было шансов.

«Мы видим, что в предвыборной гонке сошлись кандидаты, которые не смогли бы набрать более 15% голосов. Беглов одержал убедительную победу. Это человек, которому доверил город президент России Владимир Путин», ― заявил Дементьев в беседе с журналистом «НьюИнформ».

Он напомнил, что Беглов за десять месяцев на посту врио губернатора Петербурга зарекомендовал себя как отличный хозяйственник.

Также Дементьев отметил, что явка на выборах отражает действительность, например – нежелание сторонников КПРФ приходить на выборы после добровольного снятия кандидатуры Владимира Бортко. По словам эксперта, речь идет о разочаровании в его кандидатуре.

Политолог добавил, что Беглов является человеком, готовым отвечать за свои поступки. Например, он принял решение не запускать новые станции метро 5 сентября, так как они не в полной мере соответствовали требованиям безопасности для пассажиров.

Кроме того, Дементьев высоко оценил конструктивный диалог Беглова с жителями Петербурга, который глава города ведет через свою страницу в социальной сети «ВКонтакте».