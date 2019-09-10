Дезинформаторам не удалось одурачить петербуржцев при помощи видео с «вбросом» на УИК №69

Санкт-Петербург, 10 сентября. Фейковая видеозапись якобы с УИК №69 Петербурга, на которой заснят момент «вброса» бюллетеней, на самом деле является видеозаписью 2018 года. Дезинформаторам не удалось одурачить петербуржцев.

Как сообщают «Невские новости», оказалось, что видеозапись была сделана на выборах президента 18 марта 2018 года в Ленинградской области, на участке №132.

8 сентября также появилась фейковая видеозапись якобы с избирательного участка №1047 в Петербурге. По словам члена избиркома Юрия Кузьмина, на самом деле видеозапись была снята в 2018 году в другом регионе России.

Напомним, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что на выборах в Петербурге появлялось большое количество фейковой информации о нарушениях, однако по факту выяснялось, что по этой информации нет никаких обращений или подтверждений.

Оппозиционные провокаторы пытались дискредитировать избирательный процесс в Петербурге, публикуя фейки. Особо в этом преуспели Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Всего по данным петербургского избиркома на выборах была зарегистрирована 181 жалоба. 171 — на муниципальных выборах, 6 — на выборах губернатора.