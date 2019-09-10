«Умное голосование» Навального не сработало в Петербурге даже за счет вбросов фейков о выборах

Санкт-Петербург, 10 сентября. Несмотря на жалобы наблюдателей от оппозиции и сторонников так называемого «Умного голосования» Навального, выборы в Санкт-Петербурге прошли спокойно и без нарушений.

«Оппозиция» обвинила членов УИК в том, что те «неправильно работают», а также в якобы имевших место «вбросах». В действительности, сразу после того, как участки закрылись для избирателей, сотрудники участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Первыми были подсчитаны голоса на губернаторских выборах, как самые важные для города.

Отказываясь смириться с закономерным поражением, блогер Алексей Навальный и его сторонники по «Умному голосованию» начали обвинять УИКи в том, что они якобы специально тянут время. Так как эти жалобы не сработали, «оппозиция» попыталась обвинить избирательные комиссии в том, что «пытаются украсть голоса» или «проводят провокации» против кандидатов. Довольно быстро выяснилось, что ни одно обвинение в адрес УИКов не имеет под собой оснований, и все они закономерно являются фейками.

Также под собой не имеет никаких оснований главная жалоба «оппозиции»: УИКи якобы медленно считают голоса, поданные за мундепов. Более того, если бы подсчет шел быстро, соратники Навального поспешили бы обвинить работников комиссий в плохой и небрежной работе или даже фальсификации результатов.

Напомним, что губернаторские и муниципальные выборы в рамках Единого дня голосования прошли в Санкт-Петербурге в это воскресенье. Наблюдатели и эксперты отмечают высокий уровень организации выборов в Петербурге. По их словам, на избирательных участках царили порядок, законность и праздничная атмосфера.