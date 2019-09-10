Навальный своим «умным голосованием» рассчитывал привлечь «безмозглых» людей

Санкт-Петербург, 10 сентября. Известный писатель, публицист, блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил, почему провалилось «умное голосование» блогера Алексея Навального.

По словам Пучкова, ни одна из инициатив Навального не увенчалась успехом. Публицист подчеркнул, что скандальному блогеру успешно удалось только не оказаться в тюрьме.

«И непонятно, как это он с условными судимостями по заграницам разъезжает. Вот это у него успешно, а все остальное никакого отношения к успеху не имеет», — рассказал Пучков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Дмитрий «Гоблин» Пучков считает, что Навальный пытался начать сотрудничать с политическими силами, которые ставят себя в оппозицию действующей власти, использовав для этого «умное голосование». Публицист подчеркнул, что уважаемые люди давно открестились от Навального, которые уже не раз себя скомпрометировал.

Собеседник ФАН считает, что коммунисты, поддержавшие Навального с его инициативой, на самом деле не разделяют коммунистических взглядов.

«Нынешние граждане, называющие себя коммунистами, на мой взгляд, к коммунизму никакого отношения не имеют», — считает Пучков.

Публицист подчеркнул, что Навальный пытался с помощью «умного голосования» привлечь «безмоглых людей».

«Навальный говорит своим поклонникам: «Я вам скажу, за кого голосовать», а они толпой идут и голосуют. Это же смешно. Абсолютно безмозглые люди могут такое делать — выполнять указания какого-то балбеса по свистку», — заявил Пучков.

Он подчеркнул, что таких людей оказалось гораздо меньше, чем Навальному хотелось бы.

Напомним, выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. На них были зарегистрированы 233 кандидата, 62 из которых являлись самовыдвиженцами, 171 — представляли партии.

До выборов не допустили соратников Навального Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янакауса, а также других «независимых кандидатов» из-за превышения порога брака в подписях. В Москве стражи порядка накрыли фабрику по рисовке подписей в пользу Любови Соболь, кроме того «оппозиционеры» использовали данные «мертвецов».

З сентября Навальный со сторонниками представил проект так называемого «умного голосования». Для последователей Навального был составлен список с рекомендованными кандидатами в Мосгордуму. Проект был мошенническим, являясь инструментом для выкачивания денег из россиян.