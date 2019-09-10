Выбор петербуржцев в пользу реальных дел Беглова вполне очевиден, уверены в ЗакСе

Санкт-Петербург, 9 сентября. Самовыдвиженец Александр Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, так как он является настоящим хозяйственником и трудится на благо города. С таким заявлением выступил заместитель председателя Законодательного собрания Анатолий Дроздов.

Петербургский парламентарий указал, что с момента прихода в городскую администрацию, Беглов оперативно реагирует на возникающие городские проблемы, максимально ответственно подходя к их решению, особое внимание уделяя вопросам безопасности. Дроздов напомнил, что во время открытия новых станций метро, Беглов лично проинспектировал все объекты, запретив открывать станции до полного устранения всех обнаруженных недостатков, которые могут привести к каким-либо нежелательным последствиям. Таким образом Беглов продемонстрировал, насколько для него важна безопасность петербуржцев, подчеркнул парламентарий.

В то же время, так называемая «оппозиция», по словам Дроздова, не сделала ничего полезного для города, потратив все свои силы на попытки дестабилизировать выборы в Петербурге. Он призвал не уделять ей внимания.

Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли в это воскресенье. Отмечается, что они были проведены в соответствии с законодательством и без каких-либо существенных нарушений. Так называемая «оппозиция» опубликовала ряд фейковых видео о якобы имевших место нарушениях, хотя в действительно наблюдатели не зарегистрировали ни одного существенного инцидента.

После обработки 97,63% протоколов Беглов продолжает лидировать, набирая 64,54% голосов. Второе место занимает кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова, набравшая 16,81% голосов. Третье место занимает представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов с 15,86% голосов.