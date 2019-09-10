Петербург, 10 сентября. Градоначальник Петербурга Александр Беглов своими реальными делами на благо города обеспечил себе победу на выборах губернатора.

Находясь на посту врио губернатора, Беглов запустил важнейшие для Петербурга социальные и инфраструктурные проекты. Он сделал бесплатный проезд для пенсионеров в электропоездах, а также устроил реформу тарифов ЖКХ — они были снижены.

За время его нахождения на посту врио губернатора выражение «лопата Беглова» — стало крылатым. Зимой градоначальник устроил разнос чиновником за плохую уборку снега, а также подал пример остальным, взявшись за лопату.

Политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра заявил, что предложение сторонников скандального блогера Алексея Навального поддержать в рамках так называемого «умного голосолования» конкурентов Беглова была изначального обречена на провал.

«Общий фон губернаторских выборов в Петербурге был таков, что ни по составу кандидатов, ни по составу аргументации проблематика радикализации протестных настроений шансов на прохождение не имела», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Одним словом, «лопата Беглова» уничтожила «умное голосование» блогера Навального, бросающего слова на ветер.

Напомним, Александр Беглов победил на выборах губернатора Петербурга, набрав 64,45%. Оппозиционные провокаторы пытались дискредитировать избирательный процесс в Петербурге, публикуя фейковые видеозаписи о нарушениях. Особенно активно сфабрикованную информацию распространяли Максим Резник, Андрей Пивоваров, Красимир Врански, Ольга Гусева и Борис Вишневский.

Отметим, по данным петербургского избиркома в единый день голосования была зарегистрирована 181 жалоба, при этом на выборах губернатора Петербурга было выявлено только 6 нарушений, остальные 175 — на муниципальных выборах. Выборы губернатора прошли без существенных нарушений.