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«Лопата Беглова» уничтожила «умное голосование» Навального, бросающего слова на ветер

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«Лопата Беглова» уничтожила «умное голосование» Навального, бросающего слова на ветер

Петербург, 10 сентября. Градоначальник Петербурга Александр Беглов своими реальными делами на благо города обеспечил себе победу на выборах губернатора.

Находясь на посту врио губернатора, Беглов запустил важнейшие для Петербурга социальные и инфраструктурные проекты. Он сделал бесплатный проезд для пенсионеров в электропоездах, а также устроил реформу тарифов ЖКХ — они были снижены.

За время его нахождения на посту врио губернатора выражение «лопата Беглова» — стало крылатым. Зимой градоначальник устроил разнос чиновником за плохую уборку снега, а также подал пример остальным, взявшись за лопату.

Политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра заявил, что предложение сторонников скандального блогера Алексея Навального поддержать в рамках так называемого «умного голосолования» конкурентов Беглова была изначального обречена на провал.

«Общий фон губернаторских выборов в Петербурге был таков, что ни по составу кандидатов, ни по составу аргументации проблематика радикализации протестных настроений шансов на прохождение не имела»,  — заявил эксперт в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Одним словом, «лопата Беглова» уничтожила «умное голосование» блогера Навального, бросающего слова на ветер.

Напомним, Александр Беглов победил на выборах губернатора Петербурга, набрав 64,45%. Оппозиционные провокаторы пытались дискредитировать избирательный процесс в Петербурге, публикуя фейковые видеозаписи о нарушениях. Особенно активно сфабрикованную информацию распространяли Максим Резник, Андрей Пивоваров, Красимир Врански, Ольга Гусева и Борис Вишневский.

Отметим, по данным петербургского избиркома в единый день голосования была зарегистрирована 181 жалоба, при этом на выборах губернатора Петербурга было выявлено только 6 нарушений, остальные 175 — на муниципальных выборах. Выборы губернатора прошли без существенных нарушений.

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Источник: «Политика Сегодня»
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