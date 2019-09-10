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Три человека стали жертвами ДТП в Пензенской области

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Три человека стали жертвами ДТП в Пензенской области

Пенза, 10 сентября. Под Пензой произошла серьезная автомобильная авария, в которой погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-службе областного управления ГИБДД.

Как сообщается, ДТП случилось в районе 17.50 по московскому времени на третьем километре автоподъезда к городу Кузнецку с западной стороны.

«По предварительным данным, столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 33-летнего водителя и Mercedes-Benz под управлением 34-летнего водителя», — сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу управления ГИББД.

В результате аварии погиб водитель, а также пассажирки «Лады», среди которых был ребенок пяти лет. Водитель Mercedes-Benz получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту аварии и уточняет обстоятельства ДТП.

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Источник: РИА Новости
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