Эксперт рассказал, как Беглов будет развивать Санкт-Петербург

У Александра Беглова есть четкая программа развития Санкт-Петербурга. Упор в ней сделан на социальную сферу: поликлиники, школы, детские сады и, конечно же, метро.

Победа Беглова

Самовыдвиженец Александр Беглов одержал уверенную победу на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Об этом сообщили в горизбиркоме.

Сообщается, что врио губернатора Санкт-Петербурга набрал 64,45% голосов.

«Беглов набрал 64,45%. Данные протоколов голосования на цифровых избирательных участках пока не учтены», — приводит ТАСС слова представителя горизбиркома.

На цифровых избирательных участках проголосовали 402 избирателя.

Второе место на выборах губернатора заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, которая набрала 16,84% голосов. Следом — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01%.

8 сентября, в единый день голосования, в регионах Российской Федерации прошли выборы различных уровней.

Как отметил член российской ассоциации политических консультантов, учредитель АНО «Петербургский GR-клуб» Игорь Сопов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов одержал на выборах по-настоящему уверенную победу. Эксперт уверен: за то время, что Беглов возглавлял город в качестве врио, петербуржцы успели заметить позитивные изменения.

«Самое важное то, что Беглов собирается делать на посту губернатора, он прописал в своей программе. Единственная программа кандидата, которая была донесена до жителей Санкт-Петербурга. Это большой упор на социальные объекты. Прежде всего, школы, поликлиники, детские сады и развитие транспортной инфраструктуры. Что касается, последнего пункта, то это, конечно же, развитие метро», — пояснил Сопов.

Политолог подчеркнул, что Александр Беглов будет сокращать установившийся ранее разрыв с Москвой в вопросе развития метро. Поступательное и планомерное движение вперед позволит горожанам почувствовать разницу.

«Транспортная инфраструктура в приоритете у Беглова», — заключил Игорь Сопов.

В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что Беглов смог обуздать тарифы ЖКХ. Этого до него ни один губернатор в России сделать не смог.

Явка на выборах составила 30,08%. Избирательные участки в единый день голосования суммарно посетили 1 млн 133 тыс. человек.