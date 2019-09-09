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Россия

Беглов выиграл выборы за счет профессионального и жизненного опыта, заявил Боярский

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Беглов выиграл выборы за счет профессионального и жизненного опыта, заявил Боярский

Санкт-Петербург, 9 сентября. Властям Санкт-Петербурга удалось обеспечить чистоту и конкурентность на выборах во время единого дня голосования, заявил депутат Государственной думы VII созыва и сопредседатель ЦКСС сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский.

По его словам, одержавший победу на выборах губернатора города самовыдвиженец Александр Беглов, с самого начала был фаворитом. Боярский отметил, что многие об этом знали, но не говорили в открытую, чтобы соблюсти чистоту и конкурентность на выборах.

«Беглов обыграл всех на профессиональном и жизненном опыте. Александр Дмитриевич очень хорошо знает город. Немаловажным является тот факт, что с его фигурой отлично знакомы петербуржцы», ― приводит комментарий Боярского издание «Слово и Дело».

Депутат напомнил, что Беглов достаточное время проработал временно исполняющим обязанности губернатора, продемонстрировав свою энергию и вовлеченность в городские процессы.  Он назвал Беглова «губернатором для всех», напомнив, какие приоритеты ставит перед собой новый глава города: метрополитен, бизнес и привлечение иностранцев.

Напомним, что самовыдвиженец Александр Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, набрав 64,45% голосов. Второе место заняла представитель  «Справедливой России» Надежда Тихонова (16,84%), а третье – выдвиженец от «Гражданской платформы» Михаил Амосов (16,01%). Выборы прошли спокойно и в полном соответствии с законом, серьезных нарушений выявлено не было.

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Источник: Слово и Дело
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