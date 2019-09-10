Победивший на выборах Беглов действовал, пока остальные занимались популизмом

Санкт-Петербург, 10 сентября. Руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с iReactor оценил итоги губернаторских выборов в Петербурге.

По его словам, Александр Беглов представил избирателем четкую программу развития города, в отличие от других конкурентов. Эксперт считает, что его ближайшие соперники занимались критикой и популизмом, а градоначальник Петербурга действовал.

«У Беглова действительно есть план действий и настоящая любовь к городу, к его истории. В этом кроется его секрет успеха», — считает Дмитрий Захаров.

По его словам, градоначальник является ответственным управленцем, который знает, как сделать город красивым и современным, а также понимает, чего хотят от него жители.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что победа Беглова на выбора не стала для нее неожиданностью.

«Я очень много встречалась с людьми, с разными категориями и абсолютно была уверена, что Александр Дмитриевич Беглов победит в первом туре», — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что градоначальник заслужил победу упорным трудом. Матвиенко напомнила, что Александр Дмитриевич постоянно совершал рабочие визиты в разные районы города, помогая жителям в решении различных проблем. После вмешательства Беглова вопросы удавалось решить фактически моментально.

Напомним, Беглов набрал на выборах губернатора Петербурга 64,45% голосов, сообщает «Газета.ru».