«Выборную карусель» Врански и «активистов»-провокаторов разоблачили в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Группа злоумышленников попыталась организовать ряд махинаций в ходе муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Как пишет издание Gazeta.SPb, заказчиками этой схемы был Красимир Врански, а также оппозиционеры от партии «Яблоко».

Сообщается, что Врански заказал организацию «выборной карусели». Он нанял группу людей, которые должны были привлечь оплаченных избирателей для голосования на ряде избирательных участков.

Организация и вербовка велась через социальную сеть «ВКонтакте». Сразу в нескольких петербургских группах, где публикуются объявления найме массовки, появились предложения заработать 5 тысяч рублей за пару часов. Все они были опубликованы пользователем с именем Анатолий незадолго до начала муниципальных выборов.

По его словам, люди набирались для «помощи в борьбе» с кандидатами от партии «Единая Россия». На все вопросы о деталях работы вербовщик отвечал, что на них ответят в чате для участников мероприятия.

Данный чат был создан за сутки до голосования, где нанятым участникам объяснили суть их работы – они должны были проголосовать за конкретных кандидатов от партии «Яблоко» на избирательных участках Петербурга. Им обещали выплатить по пять тысяч рублей, а также предоставить автобус для перемещения между избирательными участками.

Сбор оплаченных избирателей прошел в 11 утра возле Медного всадника. По словам присутствовавшего на встрече корреспондента Gazeta.SPb, куратор не пришел на встречу вовремя. Зато в чате вскоре появилось сообщение, что вместо обещанных пяти тысяч собравшиеся получат лишь полторы. Это привело к тому, что многие из пришедших приняли решение уйти, заявив, что 1,5 тысячи – недостаточно высокая плата за риск.

Как рассказал сам вербовщик Алексей, в итоге нанятых во «ВКонтакте» участников «карусели» обманули, не заплатив ничего. По его словам, заказчиком данного мероприятия был Красимир Врански. Последний утверждает, что не имеет к данному инциденту никакого отношений и намерен узнать, «откуда ноги растут». Однако, по мнению издания Gazeta.SPb, он, скорее всего, лишь продолжит утверждать о своей невиновности.

Напомним, что 8 сентября прошел единый день голосования, в ходе которого жители Санкт-Петербурга выбирали муниципальных кандидатов и губернатора. Все избирательные участки в городе были открыты вовремя, нарушений зарегистрировано не было, а попытки распространения слухов и фейков о так называемых «вбросах» были своевременно пресечены.