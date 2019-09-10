Военных ВСУ уличили в грабеже пенсионеров в Донбассе

Донецк, 10 сентября. Официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань рассказал на пресс-конференции, что украинские военные одной из бригад грабят местных пенсионеров, чтобы собрать деньги на освобождение своего командира. Его задержали сотрудники СБУ за торговлю оружием, передает «ПолитНавигатор».

По словам Астраханя, грабежи происходят в районе населенного пункта Новотроицкое. Они осуществляются военнослужащими 35-й бригады морской пехоты.

«ВСУшников не смущает проживание в данных домовладениях пожилых жителей. Вынос имущества боевики осуществляют под предлогом военных нужд. С теми, кто пытается оказать сопротивление, бандиты обещают расправиться путём поджога домовладения», — заявил Дмитрий Астрахань.

Он уточнил, что СБУ задержала командира 35-й бригады ВСУ Николая Паласа.

Ранее в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов рассказал, что украинские военные продают ополченцам высокоточное оружие по низким ценам. В частности военнослужащие ДНР приобрели ПЗРК «Игла» по стоимости в тысячу долларов за единицу. Безсонов уточнил, что в реальности эти комплексы стоят в несколько десятков раз дороже.

Начальник пресс-службы ВС ДНР подчеркнул, что ВСУ продают оружие защитникам Донбасса достаточно часто, пытаясь заработать на всем.

«У них единственный стимул — деньги. И деньги они пытаются зарабатывать на всем, в том числе на продаже горюче-смазочных материалов, которые выделяются на войну, и, конечно, на боеприпасах и вооружении», — заявил Даниил Безсонов.

В феврале военные Луганской Народной Республики сообщили, что по оперативным данным сотрудники Службы безопасности Украины задержали двоих военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались продать местным жителям три автомата. Представители Народной милиции ЛНР заявили, что это связано с невыплатой денежного довольствия в украинской армии. Солдаты продают оружие не территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на территорию Украины, ухудшая тяжелую криминогенную обстановку.

Напомним, гражданская война на Украина началась в апреле 2014 года, когда Киев ввел войска не территорию республик Донбасса, которые после государственного переворота в стране объявили о своей независимости, сообщает «Газета.ru».