Петербуржцы в Сети радуются победе Беглова на выборах губернатора

Санкт-Петербург, 9 сентября. Жители Петербурга высоко оценили уверенную победу Александра Беглова на выборах губернатора. Петербуржцы в соцсетях желают новому главе города успехов и удачи. Сам же глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обратился к жителям города.

«Я хочу сказать вам большое спасибо за поддержку. — написал Беглов. — На выборах победили мы все и победила наша программа развития Петербурга. То, что удалось сделать за 10 месяцев – лишь начало и задел на будущее».

В настоящее время петербуржцы активно оставляют комментарии под постом главы Петербурга.

«Надеемся и верим Вам!!», «Мои поздравления! Вы — лучший губернатор, что когда-либо был в этом городе. Спасибо Вам!», «Добрый день! Поздравляем Вас с победой на выборах! Мы очень рады, тому, что у нашего города теперь есть достойный хозяин! Удачи Вам в вашем благородном деле!!!», «За Вас голосовал. С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ!», «Поздравляю Вас с заслуженной победой!!! Семьей голосовали за вас. Доверяем Вам», — пишут петербуржцы.

Накануне в России прошел единый день голосования. В Петербурге выбирали нового губернатора. По данным горизбиркома, самовыдвиженец Беглов набрал на губернаторских выборах 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, набравшая 16,84% голосов, заняла второе место. Следом с результатом 16,01% идет Михаил Амосов от «Гражданской платформы».