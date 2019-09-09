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Трамп выразил готовность принять участие в переговорах РФ и Украины

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Трамп выразил готовность принять участие в переговорах РФ и Украины

Вашингтон, 9 сентября. Президент США Дональд Трамп выразил готовность принять участие в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, недавний обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом является крайне позитивным шагом.

Соответствующее заявление американский президент сделал во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

«Я думаю, что тот факт, что произошел обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом. Это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие, но это действительно очень, очень позитивное событие», ― заявил Трамп.

Напомним, в субботу состоялся обмен между Россией и Украиной. Каждая сторона передала по 35 человек, которые удерживались или были осуждены за границей. Спецборт с освобожденными на Украине россиянами прибыл несколько часов назад в столичный аэропорт «Внуково». Известно, что среди прилетевших в Россию были руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а также играющий важную роль в международном процессе по делу о сбитом в Донбассе малайзийском лайнере Владимир Цемах.

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Источник: ТАСС
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