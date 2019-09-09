Лидирующего на выборах кандидата в Екатерингофке атаковала оппозиция

Журналисты оппозиционных изданий пытались устроить скандал в администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Один из них заявил, что глава муниципального совета «Екатерингофский» Олег Смакотин, который по предварительным данным лидирует в многомандатном округе по итогам волеизъявления жителей 8 сентября, должен покинуть помещение, потому что толкнул его.

Смакотин с последним не спорит. Федеральному агентству новостей он объяснил, что это была ответная реакция – журналисты слишком назойливо подносили камеру к его лицу. Конфликт, как добавил Смакотин, уладили мирными переговорами. Зла на представителей СМИ, пусть и ангажированных, он не держит.

«Просто наемные работники, которым тоже не слишком нравится вся эта вакханалия. Операторы работают. Они тоже люди», — пояснил он.

В администрации Адмиралтейского района, где располагается территориальная избирательная комиссия, идет пересчет бюллетеней. На этом настояла член комиссии с правом решающего голоса от «Яблока» Дубкова. После закрытия участка 8 сентября она вместе с кандидатом Федором Горожанко, который по предварительным данным не попадает в число мундепов, активно мешала подсчету бюллетеней. Один из кандидатов от «Единой России» Иван Бандурин, который проходит в мундепы, в итоге настоял на пересчете, чтобы точно быть уверенным, что все правильно подсчитано. Пересчет перенесли на 9 сентября 20.00.

В заявленное время пересчет не начался из-за «вакханалии», устроенной представителями «Яблока». Замечания коллегам по либеральному флангу пришлось даже делать представителям штаба Алексея Навального. По факту пересчет стартовал ближе к девяти вечера. Дубкова, сомневавшаяся 8 сентября, проверила 3-4 бюллетеня, отвлекаясь на разговоры по телефоны, а потом решила передать подсчет в руки председателя комиссии.

«У нас будет самый честный подсчет, — не сомневается Смакотин. — Но у комиссии иссякли силы от проверок».

На отсутствие итогов муниципальных выборов по некоторым округам Петербурга ранее жаловались партия «Яблоко» и «Справедливая Россия». От Горизбиркома они требовали, вопреки совету главы ЦИК Эллы Памфиловой сначала рассмотреть все жалобы, срочно внести результаты муниципальных выборов в систему ГАС «Выборы».