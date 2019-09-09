В Банке России сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковых авто

Москва, 9 сентября. Стоимость полиса ОСАГО для владельцев легковых автомобилей снизилась на 4% за восемь месяцев 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Сейчас стоимость данного вида страхования составляет около 5,3 тысячи рублей. Специалисты считают, что основной причиной снижения цены стало расширение тарифного коридора в январе 2019 года. При этом полисы КАСКО летом тоже подешевели: их стоимость снизилась на 5,4%.

В Центробанке в комментарии «Известиям» сообщили, что к концу июня средняя стоимость полиса ОСАГО составила около 5,1 тысячи рублей. В августе цена была зафиксирована на уровне 5,3 тысячи рублей. При этом в пресс-службе регулятора не уточнили, какова средняя стоимость полисов КАСКО в августе 2019 года. Однако отмечается, что во II квартале 2019 года их цена снизилась до 26 тысяч рублей — на 5,4%. Три года назад этот вид страхования обходился в 1,5 раза дороже, пояснили в ЦБ России.

Ранее стало известно, что водителей без полисов ОСАГО, которых зафиксировали камеры наблюдения, начнут штрафовать в первом квартале 2020 года. По словам вице-премьера России Максима Акимова, уведомления об отсутствии полисов получили уже более 5,5 тысячи автовладельцев.