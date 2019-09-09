Джигурда заступился за Билана после его «неадекватного» выступления в Самаре

Москва, 9 сентября. Странное поведение певца Димы Билана на концерте в Самаре может быть объяснено обычным опьянением, заявил актер, режиссер и певец Никита Джигурда.

Концерт, на котором выступал Билан, прошел в Самаре и был приурочен ко Дню города. Зрители шоу отметили странное поведение певца: он необычно двигался, не попадал в ноты и даже уронил микрофон.

Джигурда напомнил, что многие артисты и поп-звезды зачастую устают во время гастролей и ищут определенные способы расслабиться. По его словам, не исключено, что Билан принял «допинг». Актер добавил, что и сам иногда выходил на сцены в состоянии опьянения, однако не выходил из роли и его зрители оставались довольны.

«Другое дело, что с Димкой не первый раз такое происходит. Но тяжело быть на виду у всех и быть примерным мальчиком. Поэтому я выступаю адвокатом Билана, и если зрители недовольны, то в следующий раз не придут. Для них же это бесплатно было», — приводит слова Джигурды газета «Известия».

Он предположил, что Билан мог выпить с администрацией города до начала концерта, но не рассчитал свои силы, так как уже был изрядно уставшим.

Напомним, что нарколог Алексей Казанцев заявил, что Билан действительно находился в состоянии опьянения во время концерта. А депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал провести проверку певца на наркотики.