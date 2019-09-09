Директор Билана отреагировал на слухи о неадекватном поведении певца в Самаре

Москва, 9 сентября. Известный российский певец Дима Билан удивил своих поклонников во время выступления на Дне города в Самаре: очевидцы утверждают, что исполнитель вел себя не совсем адекватно, слонялся по сцене и не попадал в ноты собственных композиций. Концертный директор артиста Дмитрий Бушуев прокомментировал инцидент.

Ранее в Сети появилась петиция, в которой недовольные выступлением Билана жители Самары требуют от властей города принести извинения за «неадекватного» Билана.

«Человек был явно под воздействием алкоголя либо наркотических средств. Билан опозорил наш город», — говорится в открытом обращении.

Дмитрий Бушуев отреагировал на слухи о неадекватном поведении певца на концерте в Самаре. Он напомнил: все знают, что этот артист поет вживую и обладает отличными вокальными данными.

«Никаких проблем в Самаре не было. Даже писали, что у него чуть ли не кровь пошла из носа. Если бы такое случилось, то в Сети всплыло бы видео. Так что не нужно собирать всякую желтуху», — сказал Бушуев в комментарии Nation News.

Он добавил, что в ближайшее время Билан выступает в Кремле на мероприятии, приуроченном ко Дню предпринимателя, и у артиста «ничего не отменяется».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить Билана на содержание в его организме наркотических веществ. Парламентарий заявил, что наркотики и российская сцена являются несовместимыми вещами.