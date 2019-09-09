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Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в попытке вмешаться в выборы в РФ

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Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в попытке вмешаться в выборы в РФ

Москва, 9 сентября. Google и Facebook предприняли намеренную попытку оказать влияние на исход выборов в России. С таким заявлением выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Еще в 2018 году Роскомнадзор обсуждал с Google и Facebook особенности российского избирательного законодательства, которые запрещают вести политическую агитацию в дни тишины. Тем не менее, 8 сентября оба этих ресурса опубликовали политическую рекламу и, следовательно, предприняли осознанную попытку вмешаться в российские выборы, заявил Жаров.

Факт публикации политической рекламы 8 сентября на сайтах Google и Facebook в единый день голосования был выявлен Роскомнадзором, который расценивает ее, как неприкрытое вмешательство во внутренние дела ЕС.

Информация о данном инциденте уже направлена в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.

Жаров отметил, что поисковая выдача на запросы типа «выборы 2019» или  «за кого голосовать» 8 сентября этого года была абсолютно разной у Google и, например, «Яндекса».

«Именно поэтому мы говорим о том, что компания Google и компания Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов которые прошли 8 сентября»,  —  подчеркнул он.

Он напомнил, что Роскомнадзор обсуждал необходимость соблюдения российского законодательства с Google и Facebook еще в 2018 году. Особое внимание уделялось недопустимости политической агитации в день тишины.

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Источник: РИА Новости
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