Делегация США прибыла в Крым с ознакомительным визитом

Симферополь, 9 сентября. Американские общественники прибыли в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова с 2014 года, сообщил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

Делегация общественников Центра гражданских инициатив (США) начала свой визит с Симферополя. Американцы, кроме административного центра полуострова, намерены посетить еще несколько городов. Во вторник американские общественники отправятся в Севастополь, где пройдет встреча с городскими общественными организациями и национально-культурными объединениями.

«Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине», — сообщил Горбачев в беседе с РИА Новости.

По его словам, в составе делегации четыре человека, в том числе журналисты.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Западные страны, в том числе США, решение крымчан не признают. Москва неоднократно заявила, что Крым стал российским абсолютно законно — референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.