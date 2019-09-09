Варшава, 9 сентября. Польские кардиологи выявили основные риски возникновения инфаркта и факторы, провоцирующие его развитие. Соответствующие исследование провел польский Центр сердечных болезней в городе Забже.

Ученые собрали национальную базу данных болезней сердца. Проведенный анализ показал, что наиболее часто (в 17% случаев) инфаркты настигают людей по понедельникам — в первый рабочий день после выходных. На другие будни приходится около 15% таких случаев. В выходные дни зафиксированы только 11–12% случаев возникновения инфаркта.

Анализ, проведенный кардиологами, опроверг суждение о том, что большинство инфарктов случаются по утрам. Исследование показало, что на утренние часы — с 06.00 до 12.00 — приходится 27% инфарктов, а на период между 12.00 и 18.00 — 35%. Вечерние приступы были зафиксированы в 22% случаев. Кардиолог из Центра сердечных болезней Мариуш Гасер рассказал, что период отпусков и путешествий тоже не относится к категории безопасных для сердца.

«Поездки в тропические страны, стресс, связанный с продолжительным путешествием, физическое и эмоциональное напряжение в первые и последние дни отпуска, экстремальные виды спорта без предварительной подготовки — все это факторы риска», — сказал Мариуш Гасер, передает ТАСС.

Ученые также выяснили, что повышение температуры воздуха от 20 градусов по Цельсию является фактором, провоцирующим развитие инфаркта. Кроме того, риски приступа увеличиваются при резком перепаде температур и в периоды загрязнения воздуха: например, когда человек отапливает свое жилье некачественным углем или мусором.