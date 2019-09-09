В США расследуют попытки Трампа заставить Украину вмешаться в американские выборы

Вашингтон, 9 сентября. Представители Демократической партии в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США объявили, что начали расследование предполагаемых действий американского президента Дональда Трампа и ряда лиц из его окружения, связанные с попыткой повлиять на Украину, чтобы та оказала косвенную помощь лидеру США на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт спецкомитета по разведке Палаты представителей.

Как заявили председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел, председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф и председатель комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс, они направили соответствующие запросы в Белый дом и Госдепартамент с требование предоставить данные о связах окружения Трампа с властями Украины.

«Этот первоначальный запрос является первым шагом в масштабном расследовании», — говорится в заявлении конгрессменов.

По их словам, Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани, предположительно, связались с властями Украины в обход официальных дипломатических каналов, чтобы вынудить Киев «провести два политически мотивированных расследования под видом антикоррупционной деятельности». Таким образом, по мнению конгрессменов, Трамп и его адвокат хотят надавить на правительство Украины, чтобы то оказало поддержку Трампу на президентских выборах 2020 года.

Напомним, что в конце августа Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине — средства, предназначенные для этого, заморожены на счетах.