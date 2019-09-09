Лавров в октябре посетит Иракский Курдистан

Москва, 9 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе поездки в начале октября посетит Иракский Курдистан. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

По его словам, в следующем месяце министр посетит Ирак. В рамках этого визита Лавров побывает в Багдаде и Иракском Курдистане, в частности в его столице Эрбиле.

Напомним, Иракский Курдистан занимает обширные районы четырех северных провинций Дахук, Эрбиль, Сулеймания и Халабджа, в них проживает около 5,5 миллиона человек. Государственное образование внутри Ирака имеет свой демократический парламент — Региональную ассамблею, в которой насчитывается 111 мест.

В понедельник Лавров встретился в Москве с руководителем министерства иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и французским главой Минобороны Флорансом Парли. Главными темами переговоров стали вопросы сотрудничества двух стран, а также ситуация на Украине. Глава МИД РФ, в частности, оценил готовность Киева к разведению средств и сил по линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Ранее Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и формирование конституционного комитета государства. Собеседники также обменялись мнениями по астанинскому процессу.