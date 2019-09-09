Богомолов обнажился на вручении театральной премии

Москва, 9 сентября. Известный театральный режиссер Константин Богомолов появился на вручении московской ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей (СТД) РФ «Гвоздь сезона» обнаженным.

Несколько артистов появились на сцене в женских образах и стали дерзко шутить, в том числе о Большом театре. Возлюбленный журналистки Ксении Собчак появился на сцене ближе к вечеру, он сбросил с себя женскую одежду и предстал перед публикой обнаженным. Режиссер прикрыл свое интимное место только газетой, которая, как утверждает пресса, в самый неожиданный момент порвалась.

Примечательно, что на днях провокационный снимок в своем в Instagram опубликовала будущая супруга Богомолова — Собчак сфотографировала обнаженную нижнюю часть своего тела, спрятав интимное место за обложкой книги режиссера.

Слухи о свадьбе Богомолова и Собчак появились еще месяц назад. Ожидается, что торжественная церемония состоится 13 сентября.

Ранее СМИ опубликовали фрагмент вишлиста — списка подарков, которые Собчак и Богомолов хотели бы получить от гостей на свадьбу. В списке значатся мужские, женские и универсальные халаты, стоимостью от 14600 до 35900 рублей. Пара также рассчитывает получить полотенца по цене от 6300 до 18100 рублей.