Беглов поблагодарил петербуржцев за поддержку на выборах губернатора

Санкт-Петербург, 9 сентября. Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города со словами благодарности за оказанную ему поддержку. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На выборах победили мы все, и победила наша программа развития Петербурга», — написал Беглов.

По его словам, все, что удалось сделать в Северной столице за десять месяцев — лишь начало и задел на будущее. Избранный глава города подчеркнул, что впереди еще предстоит многое для становления Петербурга умным, социальным, комфортным и открытым.

«Я люблю Петербург и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие!» — обратился Беглов к горожанам.

Напомним, в минувшее воскресенье в РФ состоялся единый день голосования. В городе на Неве выбирали нового губернатора. Как сообщили ранее в горизбиркоме, самовыдвиженец набрал на губернаторских выборах в Петербурге 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, набравшая 16,84% голосов. Следом идет Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01%.

Политолог Алексей Ломов подчеркнул, что Беглов на деле доказал, что достоин победы на выборах. С его приходом в Северной столице многие процессы сдвинулись с мертвой точки. О чем свидетельствует, например, открытие новых станций метро, масштабное строительство объектов инфраструктуры и даже зимняя уборка улиц, когда на город выпало аномальное количество осадков.