Лондон, 9 сентября. Меган Маркл возглавила рейтинг журнала Tatler, посвященный людям, сделавшим самую успешную карьеру в Великобритании. Она обогнала британского политика Джона Беркоу и модель Джерри Холл.

«Просто взгляните на сегодняшнее общество, и вы скоро увидите, как высоко взлетели обездоленные. Не говоря уже о тех, кто притворяется менее великими, чем они есть на самом деле», — говорится в сообщении редакции.

Журналисты отмечают, что Меган Маркл возглавила рейтинг успешных людей по версии Tatler, так как бывшая актриса, ставшая герцогиней Сассекской, «мастерски пробилась на труднодосягаемую вершину». При этом издание отмечает, что история жены принца Гарри — это вовсе не иллюстрация выражения «из грязи в князи», так как Маркл получила хорошее частное образование в США, а ее скандально известный отец, Томас Маркл, выиграл премию Emmy за работу в качестве оператора по свету. В рейтинге Tatler журналисты называют Меган Маркл «крепким орешком», который поможет королевской семье наконец «войти в XXI век».

Ранее таблоиды сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Великобритании Елизавету II, проигнорировав ее приглашение в замок Балморал в Шотландии. Пара заявила, что их четырехмесячный сын Арчи еще слишком мал для таких поездок. При этом, отмечают СМИ, Гарри и Меган уже брали сына в поездки на Ибицу и на встречу с Элтоном Джоном во Францию.