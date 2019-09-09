Минздрав РФ обяжет аптеки иметь набор базовых лекарств

Москва, 9 сентября. Любая российская аптека по закону будет обязана обеспечить наличие на своих прилавках минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава России.

Перечень этого ассортимента утверждается правительством РФ и является одним из лицензионных требований, за несоблюдение которых аптеки ждут штрафы. Остальной ассортимент определяется аптеками самостоятельно, исходя из локального спроса в каждом отдельном регионе.

Кроме того, Минздрав прокомментировал вопрос обеспечения лекарствами льготников и больных в стационарах в том случае, если торги не состоялись из-за отсутствия участников.

«В целях оптимизации контрактной системы в законодательство внесены изменения. А именно: если на участие в закупке не подано ни одной заявки, то объявление следующей закупки проводится путем запроса предложений [поставщиков]. В том числе - в электронной форме», ― приводит слова пресс-службы ведомства KP.ru.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку лекарств для детей из-за рубежа. Речь идет о препаратах, которые пока не производятся в России. Премьер отметил, что эта мера позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, а у врачей появится возможность назначать такие препараты пациентам.