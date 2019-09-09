Политтехнолог поставил на место фейкометов, попытавшихся очернить выборы в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Провокаторы Красимир Врански, Борис Вишневский, Андрей Пивоваров, Максим Резник и Ольга Гусева рьяно распространяли в соцсетях сфабрикованную информацию о якобы нарушениях на избирательных участках города в единый день голосования в Петербурге. Попытки оппозиции дискредитировать избирательный процесс фейковыми сообщениями о «массовых вбросах бюллетеней», скупке голосов и прочих якобы имевших место нарушениях прокомментировал политтехнолог Сергей Наумов.

Как отметил эксперт, он и его семья лично принимали участие в голосовании за губернатора и муниципального депутата. На участках не было ни единого нарушения, отметил Наумов. Все проходило в строгом соответствии с законом, то есть никакого «беспредела», как сообщают провокаторы в социальных сетях

Наумов указал на то, что всегда найдутся персонажи, в интересах которых скомпрометировать избирательный процесс. В связи с этим необходимо особенно тщательно проверять распространяемую в Сети информацию.

Оппозиционерам необходимо сообщать о нарушениях, которые они обнаружили в ходе выборов, в первую очередь в полицию, а не подписчикам в соцсетях, рекомендовал эксперт.

«Вместо раздувания истерии в СМИ и соцсетях надо бы обращаться в правоохранительные органы», — подчеркнул он.

По мнению политолога, общественного деятеля, видеоблогера и главного редактора издания PolitRussia.com Руслана Осташко, данные люди, распространяющие фейки, начали использовать соцсети для своих политических целей, осознав, что «людям не хватает перчинки и что они верят во всякую ерунду».

«Так появилась масса фейкоделов, которые очень активно себя ведут на просторах интернета. И пока наше общество очень доверчиво относится к информации в соцсетях, фейкоделы не остановятся», — выразил уверенность эксперт.

Ранее провокаторы, такие как Врански, Вишневский, Пивоваров, Резник и Гусева, сообщили, что члены избирательных комиссий пачками вбрасывают заполненные бюллетени, петербуржцы якобы охотно продают свои голоса за 2500 рублей, военнослужащих приводят на участки строем и «заставляют» голосовать за определенных кандидатов и так далее и тому подобное. При этом никаким публикуемым в качестве «доказательств» материалам доверять не было никаких причин хотя бы потому, что по представленным кадрам нет возможности идентифицировать место и дату проведения съемки.