Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Политтехнолог поставил на место фейкометов, попытавшихся очернить выборы в Петербурге

43
0 Оставить комментарий

Политтехнолог поставил на место фейкометов, попытавшихся очернить выборы в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Провокаторы Красимир ВранскиБорис Вишневский, Андрей Пивоваров, Максим Резник и Ольга Гусева рьяно распространяли в соцсетях сфабрикованную информацию о якобы нарушениях на избирательных участках города в единый день голосования в Петербурге. Попытки оппозиции дискредитировать избирательный процесс фейковыми сообщениями о «массовых вбросах бюллетеней», скупке голосов и прочих якобы имевших место нарушениях прокомментировал политтехнолог Сергей Наумов.

Как отметил эксперт, он и его семья лично принимали участие в голосовании за губернатора и муниципального депутата. На участках не было ни единого нарушения, отметил Наумов. Все проходило в строгом соответствии с законом, то есть никакого «беспредела», как сообщают провокаторы в социальных сетях

Наумов указал на то, что всегда найдутся персонажи, в интересах которых скомпрометировать избирательный процесс. В связи с этим необходимо особенно тщательно проверять распространяемую в Сети информацию. 

Оппозиционерам необходимо сообщать о нарушениях, которые они обнаружили в ходе выборов, в первую очередь в полицию, а не подписчикам в соцсетях, рекомендовал эксперт.

«Вместо раздувания истерии в СМИ и соцсетях надо бы обращаться в правоохранительные органы», — подчеркнул он.

По мнению политолога, общественного деятеля, видеоблогера и главного редактора издания PolitRussia.com Руслана Осташко, данные люди, распространяющие фейки, начали использовать соцсети для своих политических целей, осознав, что «людям не хватает перчинки и что они верят во всякую ерунду».

«Так появилась масса фейкоделов, которые очень активно себя ведут на просторах интернета. И пока наше общество очень доверчиво относится к информации в соцсетях, фейкоделы не остановятся», — выразил уверенность эксперт.

Ранее провокаторы, такие как ВранскиВишневский, Пивоваров, Резник и Гусева, сообщили, что члены избирательных комиссий пачками вбрасывают заполненные бюллетени, петербуржцы якобы охотно продают свои голоса за 2500 рублей, военнослужащих приводят на участки строем и «заставляют» голосовать за определенных кандидатов и так далее и тому подобное. При этом никаким публикуемым в качестве «доказательств» материалам доверять не было никаких причин хотя бы потому, что по представленным кадрам нет возможности идентифицировать место и дату проведения съемки. 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров