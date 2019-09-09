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Пугачева отреагировала на жалобы соседей на замок в Подмосковье и особняк на Истре

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Пугачева отреагировала на жалобы соседей на замок в Подмосковье и особняк на Истре

Москва, 9 сентября. Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева отреагировала на жалобы на замок своего супруга, юмориста Максима Галкина и своей особняк на Истре.

Соседи супружеской пары потребовали снести замок в подмосковной деревне Грязь. Пока пара отдыхала в Юрмале, соседи отправили жалобу в прокуратуру. Отмечается, что здание было построено с нарушением норм и правил.

«Нет. Мы ничего не слышали о таких заявлениях. Я не знала даже. Это все вранье», — сказала Примадонна в эфире программы «Ты не поверишь».

Супруг королевы эстрады добавил, что узнает о таких сообщениях только от журналистов.

Певица также прокомментировала штраф из-за забора ее особняка на Истре, который, как утверждают соседи, препятствует проходу к пляжу. Певица сообщила, что не имеет отношения к этому дому, поскольку теперь там проживает ее старший внук Никита Пресняков. По словам Примадонны, она попросила своего внука самостоятельно разобраться в этой ситуации и со штрафами.

«Я понятия не имею (о происходящем с домом на Истре). Я не могу, я там не живу. Это все не мое уже. Так что извините», — добавила 70-летняя знаменитость.

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