Генпрокурор Украины заявил, что готов арестовать Порошенко

Киев, 9 сентября. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка допустил возможность ареста бывшего президента страны Петра Порошенко, который является депутатом Верховной рады IX созыва. Так он ответил на соответствующий вопрос местных СМИ.

Журналисты поинтересовались у Рябошапки, представляет ли он себя тем, кто войдет в Верховную раду и попросит об аресте экс-главы государства. Генпрокурор ответил утвердительно и подчеркнул, что здесь более уместно слово «требует».

«Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте», — заявил он.

Напомним, ГБР Украины в настоящее время ведет расследование 11 уголовных дел, фигурантами которых являются экс-президент Украины, а также другие высокопоставленные лица страны. Порошенко обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Одно из дел касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», являющегося одним из самых крупных активов бывшего украинского лидера. Сам Порошенко отвергает все обвинения.

На днях экс-президент не явился на допрос в ГБР, сославшись на «занятость в Верховной раде». Как отметил директор госбюро Роман Труба, депутатский иммунитет не позволяет применить к Порошенко норму уголовно процессуального кодекса о принудительном приводе.

Однако, очевидно, это больше не будет проблемой, поскольку на прошлой неделе украинские парламентарии в окончательном чтении приняли закон об отмене депутатской неприкосновенности. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Рябошапка пообещал в скором времени резонансные «посадки» топ-чиновников. Он заявил, что от правосудия не укроется никто, даже депутаты президентской партии «Слуга народа», если они совершили уголовное преступление.