Сирия, 10 сентября. Турецкие солдаты обвиняются в уничтожении церкви в кантоне Африн. ВВС Израиля подозреваются в нанесении авиаударов по территории Дейр-эз-Зора. «Нусра»*** казнила двух человек в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по позициям «Нусры»*** на юге Идлиба; перебросили подкрепление на запад Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): задержала 13 лиц курдской национальности в Африне.

Курды: провели обыски в городе Дибан и у месторождения Аль-Эзба в Дейр-эз-Зоре; заявили об убийстве двух протурецких боевиков в северной части Алеппо; задержали двух учителей в Хасаке; подозреваются в убийстве беженца в лагере «Аль-Хол».

«Исламское государство»1: организовало нападение на КПП курдов в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: казнила двух человек в городе Джиср Аш-Шугур в западной части Идлиба; организовала встречу с лидерами боевиков в Идлибе.

ВВС Израиля: подозреваются в атаке на позиции союзников САА в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: обвиняются в разрушении христианской церкви в кантоне Африн; провели первый раунд патрулирования «зоны безопасности» на севере САР совместно с США.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки продолжились вылазки курдов на подконтрольных протурецким боевикам территориях. По информации новостного агентства ANF News, «Силы освобождения Африна» предприняли нападения недалеко от населенных пунктов Мареа и Азаз, которые обернулись уничтожением двух членов «Сирийской свободной армии» (ССА). Кроме того, курдский военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) заявлял о детонации СВУ в городе Аль-Баб. Тем не менее эти сообщения не были подтверждены медиапорталами джихадистов. Позднее также поступали данные о взрыве бензовоза в Азазе. Известно о раненых среди гражданских лиц и повреждении нескольких автомобилей.

Военнослужащие турецкой армии вновь были обвинены в уничтожении исторических памятников. Согласно сведениям информагентства Arabi Today, турки разрушили христианскую церковь святого Маруна. Также поступали сообщения о нарушении прав гражданского населения в Африне. Местные активисты передавали, что 13 лиц курдской национальности были арестованы в поселении Джука. О причинах их задержания ничего неизвестно.

Во второй половине дня сообщалось о прибытии к линии фронта на западе Алеппо колонны с подкреплениями проасадовских бойцов. Информагентство Al Masdar News передавало, что ополченческие отряды призваны сдержать агрессию радикалов на данном направлении.

Провинция Дейр-эз-Зор

Юго-восточные районы провинции накануне подверглись воздушной атаке неизвестных самолетов. Военный источник в сети Twitter (withinsyriablog) передавал, что удары пришлись по опорным пунктам отрядов иранского ополчения, выступающего на стороне Сирийской арабской армии (САА), в районе города Абу Кемаль. По позициям проправительственных сил был выпущены восемь ракет, одна из них разорвалась в промзоне. Поступали неподтвержденные сведения о потерях союзников армии САР в живой силе и военной технике. Предполагается, что авианалет был осуществлен ВВС Израиля.

В Восточном Дейр-эз-Зоре продолжились рейды «Демократических сил Сирии» (SDF). По информации Twitter-канала (RojavaNetwork), сперва курды провели обыски в городе Дибан, позднее также были обследованы территории недалеко от газового месторождения Аль-Эзба. При этом прибытие курдских радикалов сопровождалось введением большого количества военной техники.

К вечеру появились сведения о нападении неизвестных на блокпост «демократической армии», расположенный недалеко от поселения Аль-Джайя. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) передавал, что в организации атаки подозреваются боевики подпольных групп ИГ1. О последствиях налета все еще ничего не сообщалось.

Провинция Даръа

Новостной портал Halab Today TV передавал, что на юго-востоке Даръа произошло убийство бывших исламистов вооруженной оппозиции. Тела трех боевиков — Абдул Раззака Аль-Авдата, Имада Аль-Нофала и Ахмада Аль-Карфана — были обнаружены в одном из жилых домов в городе Тасиль, который до июля прошлого года находился под контролем террористического формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшего на верность «Исламскому государству». При этом один из убитых ранее занимал высокий пост в рядах джихадистов. Напомним, полностью территория провинции была освобождена в ходе военной операции «Базальт» летом 2018 года.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба в течение всего дня фиксировались стычки между исламистами вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Как передавал новостной портал Step News Agency, в ответ на удары по городу Синджар артиллерия правительственных подразделений обстреливала укрепрайоны боевиков террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Кафр-Небель, Кафр-Саджна, Ар-Ракайя, Маар-Зита, Аль-Хасс, Аль-Накир, Аль-Аринба и Маарет-Матер, о чем сообщал медиапортал Baladi-News.

Тем временем в городе Джиср Аш-Шугур, расположенном на границе с соседней провинцией Латакия, террористами «Джебхат Ан-Нусры»1 были казнены два человека, обвиняемых в организации теракта, случившегося еще в апреле. Об этом сообщал военный источник в Twitter (EksekutifIslami). До сих пор не было установлено, к какой из антиправительственных группировок принадлежали преступники.

Накануне в провинции состоялась встреча высокопоставленных лидеров боевиков. Twitter-канал (OAjjoub) передавал, что ее организатором выступил главарь «Ан-Нусры» Абу Мухаммад Аль-Джулани.

Поступали сведения о взрыве в одном из районов города Идлиб. Медиапортал Halab Today TV сообщал о том, что неизвестные активировали СВУ в квартале Аль-Масакен. Жертв среди мирных жителей нет.

Провинция Ракка

Анкара и Вашингтон осуществили первое совместное патрулирование «зоны безопасности» на севере Сирии. Новостной портал Gulf 365 передавал, что, завершив мониторинг, турецкие военные вернулись на территорию Турции. Напомним, ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что представления Соединенных Штатов и Турции по буферной зоне значительно разнятся. Как известно, Анкара требует полного вывода радикальных курдских формирований из приграничных районов. При этом она связывает с запрещенной во многих странах Рабочей партией Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG).

Во второй половине дня поступали данные об освобождении четырех гражданских активистов, незаконно задержанных около месяца назад. Военный источник в сети Twitter (Raqqa_SL) передавал, что на свободу вышли Элиас Хасан Алабо, Анас Хасан Алабо, Салах Аль-Кати и Халед Сауд Ас-Салам.

Провинция Хасака

Агентство новостей SANA News сообщало о новых рейдах «Демократических сил Сирии» (SDF) в административном центре региона. В результате обысков, проведенных в квартале Гувейран, были задержаны член Технического комитета по бодибилдингу и легкой атлетике, а также двое учителей местной школы. Предполагается, что поводом к их аресту послужил отказ сирийцев следовать программе обучения, подготовленной курдами.

Стало известно об убийстве одного из беженцев в лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки. Неизвестные напали на мужчину, когда он спал. Отмечалось, что несколькими днями ранее погибший участвовал в демонстрации, во время которой протестующие осудили произвол так называемой милиции курдов «Асайиш», а также потребовали улучшения условий проживания в лагере.

1 Организация запрещена на территории РФ.