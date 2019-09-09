Сирия, 9 сентября. Турецкое Минобороны обвинило РПК в организации взрыва в провинции Хаккяри в Турции. Курды освободили четырех активистов в Ракке спустя месяц после задержания. «Ан-Нусра»*** продолжает провоцировать стычки с САА на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по расположениям боевиков на юге Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: провоцирует столкновения с САА на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на КПП курдов на окраине поселения Аль-Джайя в Дейр-эз-Зоре.

Курды: освободили четырех гражданских активистов в городе Ракка, задержанных почти месяц назад.

Международная коалиция: задействовала авиацию в западной части Ракки.

ВС Турции: потеряли одного из солдат в результате взрыва, организованного террористами РПК в турецкой провинции Хаккяри.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на продолжающиеся рейды курдов, направленные на поиск «спящих ячеек» «Исламского государства», террористы продолжают вести подпольную деятельность на восточном берегу Евфрата. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), группа вооруженных людей открыла огонь по одному из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF), находящемуся у железнодорожной станции в деревне Аль-Джайя к северо-западу от административного центра провинции. О последствиях нападения боевиков на данный момент ничего неизвестно. Напомним, несколько часов назад курдские радикалы проводили обыски вблизи месторождения Аль-Эзба, расположенного неподалеку, однако успехом они не увенчались. Как правило, под стражей SDF оказываются гражданские лица, задержанные по сфабрикованным обвинениям.

Провинция Идлиб

Недалеко от линии разграничения сил боевиков вооруженной оппозиции и правительственных сил продолжаются перестрелки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (GABchaag10), исламисты группировки «Джебхат Ан-Нусра»1, стоящей во главе коалиции «Тахрир Аш-Шам», нанесли удары по позициям проасадовских бойцов вблизи деревни Синджар, расположенной на юго-востоке Идлиба, из артиллерии и РСЗО «Град». По информации новостного портала Baladi-News, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), в свою очередь, ведут огонь по укрепрайонам джихадистов неподалеку от населенных пунктов Хазарин и Кафр-Небель.

Тем временем появились подробности о взрыве, который прогремел несколько часов назад в городе Идлиб. Как передает Twitter-канал (HalabTodayTV), детонировало СВУ, заложенное на обочине дороги в районе Аль-Масакен. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Информации о возможных организаторах взрыва все еще не поступало.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Raqqa_SL) сообщает о том, что сегодня, спустя почти месяц содержания под стражей, на свободу вышли четверо гражданских активистов — Элиас Хасан Алабо, Анас Хасан Алабо, Салах Аль-Кати и Халед Сауд Ас-Салам. Напомним, все они были задержаны членами «Демократических сил Сирии»**** (SDF) 17 августа во время обеда в кафе в административном центре региона. Напомним, жители города неоднократно требовали их освобождения. Более того, активистам даже не были предъявлены обвинения. Таким образом, курды продолжают превышать свои полномочия на оккупированной территории.

Между тем интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что на западе Ракки недалеко от границы с Алеппо были замечены два вертолета ВВС возглавляемой США международной коалиции. О целях проведенных вылетов пока ничего неизвестно.

Ирак

Информационное агентство Ria Taza сообщает о том, что неизвестные боевики организовали вылазку на позиции турецких вооруженных сил. Налетчики установили бомбу на юго-востоке граничащей с Ираком провинции Хаккяри и активировали ее дистанционно. Взрыв привел к ранению одного из турецких военнослужащих, позднее он скончался в больнице. Министерство национальной обороны Турции возлагает вину за случившееся на радикалов группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), признанной террористической во многих странах. Напомним, Анкара ведет полномасштабную военную операцию в Иракском Курдистане, которая вызывает недовольство его жителей. Как известно, власти Ирака также обвиняют Турцию в нарушении норм международного права.

1 Организация запрещена на территории РФ.