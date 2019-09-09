Генпрокурор Украины анонсировал изысканные «посадки» топ-чиновников

Киев, 9 сентября. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который сменил в этой должности Юрия Луценко, пообещал в скором времени резонансные «посадки» топ-чиновников. С таким заявлением он выступил в понедельник перед журналистами.

«Изысканные «посадки» — уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов», — сказал прокурор.

По словам Рябошапки, дела в ближайшем времени либо передадут в суд, либо произойдут «серьезные процессуальные сдвиги». Речь идет о предъявлении подозрений или обысках, наложении ареста. Прокурор при этом не стал раскрывать какие-либо подробности.

Он заявил, что от правосудия не укроется никто, даже депутаты президентской партии «Слуга народа», если они совершили уголовное преступление.

«Все равны перед законом», — добавил он.

Стоит отметить, что Луценко, пост которого занял Рябошапка, также неоднократно анонсировал привлечение крупных украинских чиновников к ответственности. Однако резонансные дела так и не получили юридической огласки.

Напомним, 30 августа на сайте президента Украины появился указ о назначении Рябошапки на должность генерального прокурора. Новый глава надзорного ведомства пообещал «перезагрузку и обновление системы» в Генпрокуратуре. Спустя несколько дней после вступления в должность Рябошапка отправил в отставку с должности заместителя генпрокурора и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Он также сделал громкое заявление о том, что до конца 2019 года в Генпрокуратуре Украины будет принят ряд мер для борьбы с коррупцией.