В Совфеде назвали откровенным фейком сообщение CNN об эвакуации шпиона США из РФ

Москва, 9 сентября. Спецслужбы США в рамках секретной миссии в 2017 году вывезли из РФ своего высокопоставленного агента в российском правительстве, заявил американский телеканал CNN со ссылкой на заявления источников в администрации Штатов. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал это «сообщение» откровенным фейком и напомнил американским журналистам, что «время штирлицей» безвозвратно ушло, если вообще когда-нибудь существовало.

Ранее CNN со ссылкой на источники рассказал о неком информаторе США, который якобы «работал внутри российского руководства», и которого американские спецслужбы «эвакуировали» из РФ в 2017 году. При этом телеканал поясняет, что «секретную операцию» провели из опасений, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации могут поспособствовать раскрытию «агента».

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал сообщение CNN фейком. Также возможно, что телеканал отрабатывал определенный заказ, направленный на дискредитацию Трампа.

«Прежде всего, на мой взгляд, мы имеем дело с очередной попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа, представив его в качестве какого-то неумехи, способного развалить своими неловкими действиями чуть ли не всю агентурную сеть США», — сказал сенатор.

Он отметил, что, возможно, у сообщения CNN была и другая цель — дать понять всему миру, что Вашингтон якобы имеет свои глаза и уши по всему миру, а также обладает секретной информацией, которая недоступна другим.