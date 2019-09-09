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Богданов заявил, что формирование конституционного комитета Сирии завершится в сентябре

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Богданов заявил, что формирование конституционного комитета Сирии завершится в сентябре

Москва, 9 сентября. Формирование конституционного комитета Сирии должно завершиться в сентябре, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Мы исходим из того, что осталось чуть-чуть. Уже в этом месяце должно быть завершено формирование конституционного комитета», — сказал дипломат.

Пол его словам, уже намечено время начала работы конституционного комитета Сирии.

Напомним, в январе прошлого года состоялся Конгресс сирийского национального диалога, на котором было принято решение о создании конституционного комитета республики.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Два года назад было объявлено о победе в республике над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1. Сирийские власти в настоящее время занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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