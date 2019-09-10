Сирия, 10 сентября. Протурецкие боевики спровоцировали столкновения с отрядами «Джейш Аль-Ислам»***** в Африне к северо-западу от Алеппо. Курды незаконно задержали 10 молодых людей в Хасаке. Джихадисты нанесли удары из РСЗО по позициям САА на востоке провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ударам джихадистов из РСЗО на востоке провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия** (ССА): спровоцировала столкновения с отрядами «Джейш Аль-Ислам» в Африне.

Курды: захватили ряд домов, принадлежащих жителям Хасаки, и разместили там бойцов SDF**** и их семьи; получили от США новую партию оружия и техники на севере САР; незаконно задержали 10 молодых людей за Евфратом.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): оказалась под ответным огнем войск САР к юго-западу от Идлиба.

Провинция Алеппо

На территории кантона Африн продолжаются столкновения между протурецкими группировками из состава бригады «Лива Султан Мурад», являющейся частью Сирийской свободной армии (ССА), и боевиками из бандформирования «Джейш Аль-Ислам», эвакуированными на северо-запад Алеппо из Восточной Гуты. Согласно информации Al Masdar News, инициаторами противостояния выступили наемники Анкары, которые неоднократно совершали нападения на родственников радикалов, вывезенных из окрестностей Дамаска, в том числе на женщин. Это и спровоцировало ожесточенные вооруженные стычки между сторонами, которые в настоящее время по-прежнему не утихают.

Провинция Идлиб

Так называемая умеренная оппозиция обстреляла позиции Сирийской арабской армии (САА) в восточной части провинции Идлиб, передает информагентство Baladi News. Под огнем джихадистов оказался город Синджар. Удары наносили, в частности, из РСЗО. Сведения о возможных жертвах среди местного населения пока уточняются. Никаких данных о потерях в рядах войск САР между тем не поступало.

Правительственные силы провели ответные военные действия против исламистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ), и аффилированных с ним группировок к юго-западу от Идлиба. По информации Twitter-ресурса (@MMCSYR), военнослужащие САА выпустили по террористам ракеты в предместьях поселения Хиш. Кроме того, армия САР провела артиллерийский обстрел расположений бандгрупп недалеко от населенного пункта Аш-Шейх Мустафа и его окрестностей, сообщает Step News Agency.

Провинция Ракка

Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, направила еще одну колонну с оружием и военной техникой на позиции курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) в северной части САР. Об этом сообщает связанный с курдами новостной канал в сети Twitter Viva Revolt. Напомним, США и их западные союзники регулярно поставляют бойцам SDF крупные партии военных средств и материально-технической поддержки. Курды и их американские кураторы незаконно занимают обширные районы провинций Ракка, Хасака, Дейр-эз-Зор и надеются создать на этой территории за Евфратом новое квазигосударственное образование — так называемую Рожаву.

Провинция Хасака

«Демократические силы» захватили ряд домов, принадлежащих жителям Хасаки, и разместили там своих бойцов и их семьи, которые были вывезены из северных приграничных районов северо-восточной части САР в рамках соглашения Вашингтона и Анкары о создании так называемой безопасной зоны за Евфратом. Об этом журналистам портала SANA рассказали местные граждане. Кроме того, в городе продолжаются незаконные аресты людей, чаще всего — из числа молодежи. Сообщается, что в ходе последних рейдов в административном центре были захвачены около 10 молодых мужчин. Все они были отправлены в военные лагеря Отрядов народной самообороны (YPG). Предполагается, что данные задержания производятся, как и ранее, в целях принудительной вербовки новых лиц в состав SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.