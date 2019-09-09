Минобороны РФ рассказало о пополнении флота атомными подводными крейсерами

Северодвинск, 9 сентября. Серийные атомные подводные крейсеры проектов 955А «Борей» и 885М «Ясень» пополнят российский флот в соответствии с государственной программой вооружения до 2024 года. Об этом рассказал замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

По его словам, количество атомных подлодок, передаваемых флоту, увеличат. Решение об этом уже принято.

«Мы ожидаем получения десяти атомных подводных крейсеров проектов 955А и 885М до 2024 года», — сказал он.

Напомним, «Севмаш» уже построил и сдал ВМФ РФ три стратегические подлодки базового проекта 955 «Борей»: корабль «Юрий Долгорукий» вошел в состав Северного флота, а корабли «Александр Невский» и «Владимир Мономах» – в состав Тихоокеанского. Головная подлодка проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир», как ожидается, будет передана флоту в декабре текущего года. Еще четыре подлодки проекта 955А будут построены до 2023 года.

Отметим, что субмарины «Борей» могут развивать скорость до 29 узлов, погружаться на глубину до 400 метров и находиться в автономном плавании до 90 суток. Главная их особенность — малошумность.

«Севмаш» также передал флоту АПЛ проекта 885 «Ясень» — «Северодвинск», она пополнила состав Северного флота.

Ранее официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский объявил, что Тихоокеанский флот получит новейшие корветы проекта 20380 «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Резкий» в 2020 и 2021 годах.