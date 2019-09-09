Собчак и Богомолов заказали в подарок на свадьбу халаты

Москва, 9 сентября. Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова состоится 13 сентября, пишут СМИ. В Сети также появились видеоприглашение на торжество и вишлист молодоженов.

В Telegram-канале «Модные хроники Злой Киски» был опубликовал пригласительный на свадьбу Собчак и Богомолова, сделанный в формате видео. Также канал опубликовал фрагмент вишлиста — списка подарков, которые пара хотела бы получить. Под номерами 113–120 значатся халаты — мужские, женские и универсальные — стоимостью от 14600 до 35900 рублей. Также Собчак и Богомолов заказали в подарок полотенца по цене от 6300 до 18100 рублей.

В видеоприглашении указаны пожелания гостям по дресс-коду: «одевайтесь со вкусом».

«Если вместо подарка молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого!» — также говорится в видео.

Организатор многих звездных свадеб Анна Городжая оценила креатив пары. Она отметила, что видеоприглашения стали сейчас очень модными, а некоторые молодожены даже снимают небольшие фильмы или создают сайты, посвященные своей свадьбе.

«Часто жених и невеста создают сайт под свою свадьбу, где рассказывают детали торжества, требования к дресс-коду, прописывают желаемые подарки в вишлисте, а после вывешивают там фото и видео. Это очень удобно: все гости после регистрации на сайте получают код доступа и могут легко найти и скачать нужные материалы», — сказала Анна Городжая в комментарии KP.Ru.

Ранее Ксения Собчак опубликовала в своем аккаунте в Instagram провокационную фотографию с книгой Константина Богомолова. Некоторые подписчики увидели в публикации скрытый намек на грядущую свадьбу пары.