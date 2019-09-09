Собчак назвала президента Зеленского «симпатичным сыном»

Киев, 9 сентября. Украинцы проголосовали за нового лидера страны Владимира Зеленского не как за «президента-царя», а как за «президента-бойфренда». Об этом заявила скандально известная российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак.

Своим видением выбора украинских граждан Ксения поделилась в интервью украинской радиостанции «Радио НВ», передает Страна.UA.

При этом Собчак предварительно уточнила, что она не является экспертом в области политики чужого государства (Украины), поэтому своим ответом хочет показать исключительно собственное видение ситуации.

«Я вряд ли могу судить о политике чужого государства, .., но в моем видении, издалека, Украина оказалась готова не к президенту — отцу и царю, а к президенту — симпатичному сыну или даже бойфренду, с которым Украина готова жить, дружить. Какой-то такой молодой, классный и симпатичный президент вдруг оказался возможным. Это круто», — объяснила Собчак.

Недавно одно из высказываний Ксении украинской радиостанции уже попадало в поле повышенного внимания. Тогда экс-ведущая телепроекта «Дом-2» рассказала украинскому журналисту о принадлежности Крыма. Собчак заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить отношения Москвы и Киева.

На это заявление отреагировал российский сенатор Франц Клинцевич и заключил, что Собчак провалила «тест на гражданственность и патриотизм». По мнению Клинцевича, ответ на этот вопрос для каждого российского политического деятеля должен быть очевиден.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года по результатам проведенного в регионе референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Украина по-прежнему продолжает считать полуостров своей территорией.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для России закрыт.