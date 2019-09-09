Психологи объяснили, зачем люди создают в Интернете группы умерших

Москва, 9 сентября. В социальных сетях можно встретить группы, посвященные ушедшим из жизни людям. Психолог и психиатр объяснили, кто и зачем создает в Интернете подобные страницы.

Бывает, что до смерти человека группа позволяла собрать средства для лечения, а потом на этой странице родственники и друзья вспоминают покойного, публикуют его прижизненные фотографиями, поздравляют с праздниками. Также группы памяти помогают другим людям найти деньги для лечения или реабилитации, третьи вовсе живут сами по себе.

Психолог Елена Ситепанова отметила, что участие в таких группах позволяет людям пережить свое горе. Она напомнила, что есть три стадии переживания трагедии: первая — шок, отрицание, вторая — гнев, третья — принятие.

«В мемориальных сообществах создается групповая динамика, призванная расшатать, вызвать на поверхность глубоко запрятанные, вытесняемые, запретные эмоции. Почему запретные? Потому что сейчас горевать стало не модно», — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Главный внештатный специалист, психиатр министерства здравоохранения Московской области Борис Белозеров отметил, что с медицинской точки зрения состоять в группах памяти нет ничего нездорового. По его словам, подобного рода вещи были и раньше, но с появлением социальных сетей это переместилось в Интернет.