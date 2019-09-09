Санкт-Петербург, 9 сентября. Избранный губернатором Санкт-Петербурга Александр Беглов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РАН Александр Сергеев поприветствовали участников XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Александр Беглов отметил особое значение Менделеевского съезда для Петербурга. Он также обратил внимание, что именем знаменитого ученого названы многие образовательные и научные учреждения в Северной столице.

«Проведение в этом году Менделеевского съезда в Петербурге имеет для нас особое значение», — цитирует слова Александра Беглова издание «Невские новости».

Александр Беглов пояснил, что именно в Петербурге 150 лет назад Дмитрий Менделеев опубликовал Периодическую таблицу химических элементов.