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Беглов отметил особое значение Менделеевского съезда для Петербурга

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Беглов отметил особое значение Менделеевского съезда для Петербурга

Санкт-Петербург, 9 сентября. Избранный губернатором Санкт-Петербурга Александр Беглов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РАН Александр Сергеев поприветствовали участников XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Александр Беглов отметил особое значение Менделеевского съезда для Петербурга. Он также обратил внимание, что именем знаменитого ученого названы многие образовательные и научные учреждения в Северной столице.

«Проведение в этом году Менделеевского съезда в Петербурге имеет для нас особое значение», — цитирует слова Александра Беглова издание «Невские новости».

Александр Беглов пояснил, что именно в Петербурге 150 лет назад Дмитрий Менделеев опубликовал Периодическую таблицу химических элементов.

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Источник: Невские новости
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