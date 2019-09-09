В ДНР раскрыли подробности смертельного инцидента с беспилотником ВСУ

Донецк, 9 сентября. Детонация боеприпасов произошла на позициях киевских бойцов в Донбассе после падения ударного беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В интервью Федеральному агентству новостей официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань подчеркнул, что подконтрольные Киеву воинские формирования массово применяют беспилотные летательные аппараты, переделанные в ударные.

«Уже в течение нескольких недель происходит усиление обстрелов, — сообщил Астрахань. — В ход пошли не только калибры, запрещенные минскими соглашениями, но и калибры тяжелой артиллерии, которые уже не применялись достаточно давно. Так, на юге ДНР использованием артиллерии были практически полностью уничтожены хутор Роза и соседние поселки. В нарушение бесполетной зоны, закрепленной в минских соглашениях, противником массово применяются беспилотные летательные аппараты, кустарно переделанные в ударные с самодельными зажигательными и осколочными боеприпасами».

По словам собеседника ФАН, сегодняшний пример неудачного для ВСУ применения БПЛА отнюдь не единичный.

«Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения, — говорится в официальном заявлении НМ ДНР. — Сегодня (9 сентября 2019 года. – Прим ФАН) в 15.20 (совпадает с московским. — Прим. ФАН) вблизи населенного пункта Каменка боевики 92-й бригады предприняли попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда».

В документе также говорится о том, наблюдатели НМ ДНР зафиксировали факт взлета указанного БПЛА. В республике раскрыли подробности смертельного инцидента.