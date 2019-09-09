Миро показала фото Бузовой без обработки и «пришитых ресниц»

Москва, 9 сентября. Скандальный блогер Лена Миро в своем блоге показала «реальные» фотографии певицы и телеведущей Ольги Бузовой в ответ на ее заявление о «молодом» лице.

Бузова ранее рассказала, что в 33 года ей периодически отказываются продавать алкоголь без предоставления документов. По мнению артистки, причина ее «сохранившейся молодости» в правильном питании, занятиях спортом и уходе за собой.

Высказывание Бузовой вызвало бурю негодования у Миро, которая заявила, что звезду можно сравнить лишь с «45-летней испитой женщиной трудной судьбы».

«Женщина-асфальтоукладчик трудной судьбы. Той, что после тяжелого трудового дня наливает в стакан водочку и заедает эту водочку жареной на сале картошечкой», — написала она.

В дополнение к своим словам Миро опубликовала снимки Бузовой без специальной обработки. Блогер обратила внимание, как сильно они контрастируют с фотографиями в Instagram артистки, где у нее «пришитые волосы и ресницы».

Миро предположила, что Бузова «выставляет себя на посмешище» рассказами о «молодости», поскольку от ее имени, вероятнее всего, готовится книга о красоте и физической активности.

Ранее фанаты раскритиковали Бузову в соцсетях из-за выхода в свет в нижнем белье. Певица опубликовала снимок из одного из московских ресторанов. На фотографии она запечатлена в платье-пиджаке, а в глубоком декольте виден кружевной белый лиф.

Тем временем муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков поделился с подписчиками в Instagram необычной находкой. В Сети он обнаружил объявление о продаже нижнего белья Бузовой. Разместившая объявление девушка утверждала, что купальник известная певица примеряла на съемках рекламного ролика.