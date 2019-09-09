Поклонники не оценили образ 45-летней «девочки» Натали

Москва, 9 сентября. Исполнительница известного хита «О Боже, какой мужчина!» певица Натали продемонстрировала поклонникам свой образ в новом клипе. Мнения фанатов о неожиданном стиле 45-летней звезды разделились.

Певица Натали, она же Наталья Рудина, в своем Instagram опубликовала новое фото, на котором явно пытается быть похожей на юную инфантильную девушку. По словам певицы, именной такой она предстанет в новом клипе на песню «Я без оружия». Однако поклонники не оценили образ «девочки» певицы, которой больше 40 лет.

На фото Натали одета в короткое белое полупрозрачное платье в черный горох, которое украшают воротник и подол с оборками. На ногах певицы провокационные колготки в крупную сетку и массивные, контрастирующие с «романтичным» платьем черные ботинки с шипами. Волосы оттенка блонд с розовыми вкраплениями заплетены в небрежный пучок, а на губах яркая розовая помада. В руках исполнительница держит выполненного из кожи черного медведя с изображением скелета.

Для сравнения певица опубликовала два фото, сделанных с разных ракурсов, чтобы продемонстрировать подписчикам, «как можно по-разному представить ноги» в кадре.

Однако поклонники внимания на позы артистки и длину ее ног не обратили, зато оценили провокационный образ звезды. В этом вопросе мнения пользователей разделились. Часть из них сделала певице комплименты, сказав, что она практически не изменилась за годы карьеры на большой сцене.

«Хоть кто-то нормальный», — заключил один из пользователей. «Куколка. Вы прелестны!», — восхитился другой. «А мне нравится, как Наталья одевается! Особенно когда в женственных платьях летящих покроев». «Супер!!! Образ крутой!!!». «Натали, Вы самая красивая, милая, очаровательная и талантливая певица в мире! Я Вас обожаю!».

Другая часть сочла наряд певицы в ее 45 лет неуместным даже для съемок клипа и заявила, что звезда выглядит смешно и нелепо.

«Ммм, да уж! Слов нет». «Сколько можно этот дешёвый образ поддерживать... смешно и не то оно…». «Да, ну… В 45 — это уже перебор». «Капец. Престарелая». «Убогонько», — заключил кто-то.

Сейчас певице Натали 45 лет. Она замужняя женщина и мать троих детей. Певица старается держать себя в форме и старательно заботится о внешнем виде. Недавно она рассказала о своих пластических операциях и призналась, что первую сделала еще в 29 лет.