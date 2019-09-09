Россия публично представит свою позицию по крымской жалобе Украины в ЕСПЧ

Москва, 9 сентября. РФ публично представит свою позицию по вопросу приемлемости межгосударственной жалобы «Украина против России», поданной Киевом в 2014 году и касающейся Крыма, в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

По данным ведомства, российскую сторону будет представлять уполномоченный при Европейском Суде по правам человека и заместитель министра юстиции Михаил Гальперин. Публичные слушания запланированы на 11 сентября, они пройдут в Большой палате ЕСПЧ.

В пресс-службе министерства уточнили, что в состав делегации из России вошли также сотрудники Минобороны и Следственного комитета.

«В устных слушаниях Россию также будут представлять британский барристер и королевский советник Майкл Суэйнстон, юристы адвокатского бюро «Иванян и партнеры», — говорится в сообщении.

Каждая из сторон, согласно установленному регламенту, сможет изложить свою позицию по делу в течение 45 минут, еще 20 минут предоставят для ответов на дополнительные вопросы судей Большой палаты ЕСПЧ.

В Минюсте объяснили, что процедура слушаний не предполагает вынесения какого-либо судебного решения непосредственно сразу после их завершения.

Напомним, крымская часть жалобы, поданной в ЕСПЧ, касается событий 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. Киев выступил с обвинениями в адрес Москвы, заявляя, что тогда якобы была нарушена Европейская конвенция по правам человека. Украинские власти поспешили инициировать против России процессы в международных судах, несмотря на то, что все заявления о «нарушениях прав» жителей полуострова не были подкреплены доказательствами.

В конце февраля ЕСПЧ собирался провести открытое заседание по жалобе, однако за несколько недель до слушаний суд принял решение перенести их на неопределенный срок, причины не назывались.

Весной 2019 года отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о статусе российского региона закрыт окончательно.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором». С тех пор Киев бездоказательно заявляет, что Москва вмешивается в дела Украины. В МИД РФ не раз опровергали эти утверждения, указывая на бездоказательность и абсурдность заявлений официального Киева.