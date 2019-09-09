Вышинский на встрече поблагодарил Лаврова за «поднявшийся до небес» авторитет в камере

Москва, 9 сентября. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился в понедельник с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским в Москве. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства России.

Лавров, поприветствовав Вышинского, сообщил, что смотрел репортаж с ним. По его мнению, он был очень эмоциональным.

«Наверное, неправильно Вас благодарить за то, что Вы оценили вклад министерства иностранных дел, но, если, по Вашим ощущениям, мы помогли, то нам это важно», — сказал российский дипломат.

Журналист в свою очередь отметил, что министр иностранных дел России «очень сильно поддержал» его. Он также поблагодарил Лаврова за поздравление с днем рождения, отметив, что для него это было «очень дорого и важно», отметил телеканал «360».

«Мой авторитет в камере моментально поднялся до небес. Спасибо вам огромное», — сказал Вышинский. «Мой тоже», — ответил шутя Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России также выразил надежду, что освобождение Вышинского послужит началом к нормализации отношений Киева и Москвы. Руководитель РИА Новости Украины сказал, что будет рад, если будет полезен в работе по нормализации отношений между странами.

Напомним, в минувшую субботу между Москвой и Киевом состоялся обмен удерживаемыми лицами. Сторонам обменялись осужденными и задержанными по схеме «35 на 35», сообщил «Ридус». Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта режиссер Олег Сенцов, с украинской — руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.