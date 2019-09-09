Обмен заключенными дал надежду на мир в Донбассе

Ведущие киевские политологи активно обсуждают масштабный обмен заключенными между Киевом и Москвой, состоявшийся в минувшие выходные. По их мнению, этот шаг дает повод для сдержанного оптимизма, хотя сам факт обмена не был таким уж большим компромиссом с российской стороны. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

По мнению киевского политолога Кирилла Молчанова, успешный обмен заключенными между РФ и Украиной в формате «35 на 35» может стать отправной точкой для выстраивания новых отношений между странами.

«Этот шаг может перезагрузить процесс, который «стоял на паузе» в последние пять лет, со времен победы Майдана. Это, в первую очередь, гуманитарное событие может придать новое дыхание всему переговорному процессу между странами. Стоит отметить и позитивные заявления западных лидеров (в первую очередь, президента США Дональда Трампа), которые прозвучали сразу после обмена заключенными. Это означает, что они полностью поддерживают не только сам обмен, но и ту тенденцию, которую этот обмен может заложить», — заявил Молчанов.

Также, по мнению Молчанова, сейчас есть все поводы для сдержанного оптимизма.

«В данном случае, не так уж важны мотивы президента Зеленского. То ли он действительно хочет войти в историю как человек, положивший конец военному конфликту в Донбассе. То ли просто пытается удержаться на волне собственной славы и удержать свой высокий рейтинг. Во время короткого брифинга в аэропорту после встречи задержанных он несколько раз подчеркнул — мол, «я и президент Путин полностью выполнили взятые на себя обязательства». Он хочет показать себя «человеком дела». И не будет разводить всю ту византийщину и кулуарщину, которую по любому поводу организовывал Петр Порошенко. Который, кстати, считал своим долгом никогда не исполнять взятые на себя обязательства», — говорит Молчанов.

Все это, по мнению аналитика, может стать предвестником скорой встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств. Молчанов напомнил, что 2 сентября уже состоялась встреча в таком формате на уровне представителей правительств четырех стран, и инсайдеры признали ее итоги вполне позитивными.

«Правда, мы слышали предварительные условия Москвы для этой встречи. Там назвали необходимым не только разведение сил и техники от линии соприкосновения, но и начало урегулирования по «формуле Штайнмайера». По сути, это пошаговая имплементация изначальной формулы минских соглашений. Таким образом, на встрече в «нормандском формате» от Зеленского будут ждать черновики законопроектов — о проведении независимых выборов на неконтролируемых территориях, об амнистии для их жителей, а также о предоставлении особого статуса этим частям Донецкой и Луганской областей. От Зеленского ждут четких сигналов о том, к каким конкретно компромиссам готов сам Киев ради урегулирования конфликта», — напомнил политолог.

При этом, указал Кирилл Молчанов, у Владимира Зеленского уже не будет того «пространства для маневра», который был у Порошенко. Напомним, экс-президент Украины ссылался на невозможность провести через парламент многие законодательные инициативы в рамках реализации минских соглашений из-за противодействия «ястребов» в Раде.

«У Зеленского, в отличие от Петра Алексеевича, есть абсолютное большинство в Верховной раде. Так что прикрываться ему просто некем. На мой взгляд, для Украины очень хорошо то, что нынешний президент «загнан в угол» всей полнотой своей власти, и не может снять с себя ответственность. Более того, в вопросах урегулирования в Донбассе его инициативам гарантирована полная поддержка и со стороны «Оппозиционной платформы — За жизнь». А это — еще 44 депутата. Здесь у него может быть конституционное большинство. И это прекрасно понимают и в России, и во Франции, и в Германии. Думаю, что именно предстоящая встреча глав государств в «нормандском формате» может придать необходимое ускорение реализации «Минска», чтобы этот конфликт не остался «замороженным», как в Абхазии, Южной Осетии или Нагорном Карабахе», — считает Молчанов.

При этом эксперт предположил, что общее понимание того, как «разруливать» конфликт на востоке страны, было ранее достигнуто на уровне Запада и России. А Зеленскому, вполне возможно, готовые решения просто «спускают сверху». Недаром вопрос обмена заключенными впервые был поднят после встречи президентов России и Франции.

«По этой же тематике сюда, в Киев, приезжал спецпредставитель Трампа Джон Болтон. И, кстати, немалую роль в заключении соглашения об обмене заключенными сыграла Русская православная церковь. Например, митрополит Онуфрий неоднократно просил патриарха Кирилла о том, чтобы тот поспособствовал помилованию части украинских заключенных. Думаю, что церковная дипломатия сыграет большую роль и на втором этапе обмена в формате «всех на всех», который анонсировал на днях Владимир Зеленский. Очень хочется, чтобы теперь этот процесс продвигался и дальше», — заявил Молчанов.

В свою очередь политический аналитик Александр Теплюк сообщил — обмен заключенными стал одним из самых значимых событий последних лет в отношениях Киева и Москвы.

«Большим плюсом является и то, что Владимир Зеленский, в отличие от Порошенко, не заинтересован материально в продолжении военного конфликта. Тем не менее я не испытываю большого оптимизма на счет того, что «вот теперь-то все, наконец, и разрешится». Нужно понимать главное — Россия ни при каких обстоятельствах не собирается возвращать Украине Крым, который в политических договоренностях увязывается с судьбой ДНР и ЛНР», — считает Теплюк.

По его словам, логично предположить, что, если начнется реализация минских соглашений, то и консенсус на счет Крыма между всеми сторонами также был ранее достигнут. «Россия изначально повышала ставки по-максимуму, чтобы в итоге получить необходимый минимум — признание Крыма как своей составной частью, пусть даже не официальное», подчеркнул украинский эксперт.

По мнению Теплюка, решение об обмене задержанных было принято на уровне больших геополитических игроков, и к Владимиру Зеленскому оно имеет опосредованное отношение.

«В данной ситуации один из самых важных факторов — Запад убедился, что введенные экономические санкции не сломили Россию, и она прекрасно научилась жить даже в этих усложненных условиях. Поэтому самое время «поменять вектор» политики и искать пути к примирению. Недаром на Западе никто уже не говорит о «возвращении территорий» применительно к России. Похоже, западным лидерам достаточно самого факта реального улучшения отношений между Москвой и Киевом», — считает политолог

Как считает Теплюк, для Украины обмен заключенными был адекватен. Потому что власти Украины на внутреннем политическом рынке теперь могут предъявить обществу что-то конкретное.

«Что касается России, то, на мой взгляд, Москва не была заинтересована в обмене как таковом в той степени, в которой это наблюдалось у Киева. <…> На самом деле, Россия отдала нам людей, которые ей, по большому счету, и не нужны», — добавил Теплюк.

На вопрос о том, не задумываются ли на Украине о том, что многие обменянные задержанные могли быть перевербованы ФСБ РФ, политолог Теплюк предложил вспомнить историю с выдачей Украине «сбитой летчицы» Надеждой Савченко.